Weer brand in Rotterdamse wijk De Wielewaal

Ook op 9 februari was er brand in de Wielewaal

Opnieuw heeft in een slooppand in de Wielewaal in Rotterdam-Zuid brand gewoed. Donderdagochtend was het raak aan de Warmoldstraat.

In sommige van de huizen zit asbest. Dat was ook in dit pand het geval, maar volgens de brandweer heeft dat geen rol gespeeld bij de brand. De brandweer had de vlammen binnen een half uur onder controle.

Volgens de brandweer was er in hetzelfde pand een dag eerder ook al brand. Ook twee weken ging in de Wielewaal een slooppand in vlammen op.

Oorzaak

Over de oorzaak van de branden van de afgelopen tijd in de Wielewaal is vooralsnog niets bekend. "Het verdient wel onze aandacht als daar spontaan branden ontstaan", zegt een woordvoerder van de brandweer.

In de Wielewaal staan meerdere slooppanden. Woningcorporatie Woonstad wil de wijk laten slopen en er andere huizen voor terugbouwen. Dat heeft al tot diverse protesten geleid van de bewoners.