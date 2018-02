Donderdag in Bureau Rijnmond: vier diefstallen met geweld

Donderdag in Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van politie en justitie op TV Rijnmond, onder andere aandacht voor vier diefstallen met geweld in Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Ook wordt aandacht gevraagd voor een woningoverval in de Wapenstraat in Rotterdam.

Vier diefstallen met geweld

Aan het Reviusrondeel in Capelle aan den IJssel werd een man beroofd door een andere man, die nogal 'opvallende kleding' droeg, waaronder een witte broek met gaten. Er zijn beelden van de verdachte.

Er zijn ook beelden van een man die een pakketbezorger beroofde op de Heindijk in Rotterdam. De beelden van twee andere berovingen in Rotterdam, één in metrostation Gerdesiaweg en één op de Weegschaalhof, worden donderdag in Bureau Rijnmond getoond.

In de Weegschaalhof werd een 14-jarige jongen bestolen van zijn jas. Het groepje dat daarvoor verantwoordelijk is, is gefilmd.

Woningoverval

Drie overvallers hebben op 27 januari een familieavond verstoord. Het drietal bedreigde de bewoonster, terwijl haar twee jonge kinderen ook in huis waren. Het slachtoffer vertelt over haar ervaringen van die avond.

Mombassaplaats

Het is nog onduidelijk hoe het slachtoffer de steekwonden opliep. Daarom is het rechercheteam vrijdag uitgebreid tot een Team Grootschalige Opsporing. Dit team is dringend op zoek naar informatie en vraagt getuigen om zich te melden.