Pexit of geen Pexit?

De Rotterdamse gemeenteraad debatteert donderdag over het debacle met de Hoekse Lijn. Wethouder Pex Langenberg ligt onder vuur. Hij zou lange tijd niets hebben gedaan aan problemen met het ombouwen van de nieuwe metrolijn, terwijl hij er wel van zou hebben geweten.

De Hoekse Lijn valt negentig miljoen euro duurder uit dan gepland en wordt zeker veertien maanden later opgeleverd. In 2016 verscheen een rapport over de problemen, maar dit werd niet naar de wethouder gestuurd.

Twee maanden later stuurde de directie van de RET het rapport alsnog naar Langenberg. Die sprak de projectleiders erop aan. Zij verzekerden hem ervan dat zij maatregelen hadden genomen.

In juni vorig jaar volgde een second opinion waaruit bleek dat de opleveringsdatum van september 2017 niet zou worden gehaald. Ook stond daarin dat de lijn tientallen miljoenen euro's duurder zou worden.

Wethouder Langenberg wordt verweten dat hij niet eerder heeft ingegrepen . In december bood hij in een eerder debat daarvoor al zijn excuses aan en verklaarde Langenberg dat hij dacht dat de projectleider de zaak onder controle had. Een motie van wantrouwen tegen hem werd toen verworpen.

Nu lijkt een meerderheid van de fracties de wethouder niet langer te steunen. De vraag die bij verschillende partijen in de gemeenteraad leeft, is of Langenberg geschikt is om door te gaan.

Naar verwachting duurt het debat tot diep in de nacht.