Storing Brug over de Noord bij Alblasserdam voorbij Foto: archief

De technische storing aan de Brug over de Noord in Alblasserdam is voorbij. Donderdag was deze gestremd voor al het weg- en scheepvaartverkeer.

De brug was 's ochtends halverwege blijven hangen. Die storing leek na een uur opgelost te zijn, maar toen Rijkswaterstaat testte of de brug weer dicht kon, bleek er weer een storing te zijn. Vooral vrachtwagens die giftige stoffen vervoeren, maken gebruik van de brug. In spitsuren wordt de brug ook door personenauto's gebruikt als sluiproute. Deze konden nog steeds door de Noordtunnel.