Rotterdams Islamdebat op Radio Rijnmond

RTV Rijnmond en de Moslimkrant organiseren op donderdagavond 8 maart het Rotterdamse Islamdebat. Elf lijsttrekkers, waaronder de lijstaanvoerders van de nieuwelingen PVV en DENK, gaan met elkaar in debat in de Arminiuskerk. Radio Rijnmond zendt het debat rechtstreeks uit.

Voor het eerst doen ook de landelijke partijen DENK en de PVV mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam.

De invloed van de islam en de rol van de moslimgemeenschappen in Rotterdam lijken een belangrijk thema te zijn bij gemeenteraadsverkiezingen.

Onder leiding van politiek verslaggever Ewoud Kieviet van RTV Rijnmond en hoofdredacteur Brahim Bourzik van de Moslimkrant zullen de elf lijsttrekkers met elkaar hun standpunten uitwisselen.

Het debat wordt omlijst met columns van de Rotterdamse schrijver en publicist Mohammed Benzakour en columniste Ebru Umar.

Aan het debat nemen deel: Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam), Barbara Kathmann (PVDA), Said Kasmi (D66), Leo de Kleijn (SP), Vincent Karremans (VVD), Sven de Langen (CDA), Nourdin El Ouali (NIDA), Judith van Bokhove (GroenLinks), Tjalling Vonk (ChristenUnie-SGP), Maurice Meeuwissen (PVV) en Stephan van Baarle (DENK).