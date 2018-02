Deel dit artikel:











Gasleiding gesprongen in Hardinxveld-Giessendam Foto: Google Streetview

Bij werkzaamheden aan het riool aan de Juliana van Stolbergstraat in Hardinxveld-Giessendam is donderdagochtend een gasleiding gesprongen. Monteurs van netbeheerder Stedin hadden het lek in een half uur gedicht.

De brandweer laat weten dat het om een hoofdleiding ging die 'flink wat gas stond te blazen'. Er werden drie huizen uit voorzorg ontruimd. De bewoners konden terug naar huis nadat het lek was gedicht. Het is nog onduidelijk of omwonenden gas hebben of niet.