Ronnie Flex is Ambassadeur van de Vrijheid

De Capelse rapper Ronnie Flex treedt op 5 mei op tijdens het Bevrijdingsfestival. De rapper is samen met de band Deuxperience Ambassadeur van de Vrijheid.

Ook dj Fedde le Grand en de band My Baby zijn ambassadeur en vragen aandacht voor vrijheid en onvrijheid. Zij worden met Ronnie Flex in helikopters het land door gevlogen om op te treden op de veertien Bevrijdingsfestivals.

Fedde le Grand neemt Zuid-Holland voor zijn rekening en treedt op tijdens het festival in het Euromastpark in Rotterdam. Ook gaat hij naar Zeeland, Overijssel en Utrecht. My Baby gaat naar Noord-Holland, Limburg en Noord-Brabant. Ronnie Flex vliegt naar Groningen, Flevoland, Gelderland, Drenthe en Friesland.

"Ik was altijd al geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog en onvrijheid", zegt Ronnie Flex. "Ik ga daar tijdens mijn optredens ook iets over zeggen. In de praktijk is het best moeilijk om dat aan te kaarten."

De Ambassadeurs van de Vrijheid maakten in aanloop naar Bevrijdingsdag een mini-documentaire. Ronnie Flex zou daarvoor eigenlijk naar concentratiekamp Natzweiler in Frankrijk gaan, maar dat ging niet door omdat hij ziek was. In de docu wordt hij geïnterviewd over wat vrijheid voor hem betekent.