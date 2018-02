Levend spelbord om bewoners en asielzoekers dichter bij elkaar te brengen

De Rotterdamse Beverwaard verandert de komende twee weken in een groot spelbord. Plekboek moet bewoners dichterbij elkaar brengen. "Het zijn de bewoners, oud en nieuw, die een plek uniek maken", zeggen de makers.

Plekboek is ontwikkeld door theatermakers Sytze Schalk en Martijn Klink, met als doel bewoners van het asielzoekerscentrum en omwonenden dichter bij elkaar te brengen.

Tijdens het grote Plekboek Spel verandert de hele wijk in een groot spelbord, waarin inwoners met elkaar in contact komen en met andere ogen naar hun wijk leren kijken.

Hun verhalen en ervaringen tijdens het spel vormen de basis van een soort reisgids, die voor iedereen bedoeld is: inwoners van de wijk zelf, nieuwkomers in het AZC en iedereen die benieuwd is naar onontdekte plekken in de Beverwaard.

Verhaalverzamelaars trekken de wijk in en zetten de mooiste verhalen in het online Plekboek. Bewoners kunnen hun geheimen kwijt via flessenpost en bij een lokale snackbar worden recepten uit de wijk verzameld.

Daarnaast is er het Heldenlint, een monument waarop bewoners een lintje kunnen hangen voor iemand die in hun ogen een held is. Voor Sem is dat juf José."Ze is altijd positief. Ze doet wat ze leuk vindt en helpt ook heel veel."

Plekboek gaat op 22 februari van start en duurt tot 8 maart.