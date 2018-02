Deel dit artikel:











Havenwerkers demonstreren in Rotterdams stadhuis Demonstrerende havenwerkers in het Rotterdamse stadhuis Foto: archief

In de hal van het Rotterdamse stadhuis op de Coolsingel hebben donderdag zo'n zestig havenwerkers gedemonstreerd. Ze willen zekerheid over hun toekomst en strijden voor een kolenfonds. Donderdag wordt in de gemeenteraad gesproken over de kolenoverslag in de Rotterdamse haven.

De havenwerkers zijn onder meer in dienst bij Europees Massagoed Overslagbedrijf EMO. Hoewel het contract met dit bedrijf woensdag is verlengd , blijft de toekomst onzeker. Het gebruik van kolen staat onder druk om het milieu te sparen. "Of de kolenoverslag gewoon blijft, is maar de vraag", zegt Cees Bos, voorman van FNV Havens. "Het brengt geen zekerheid, omdat kolen landelijk uitgefaseerd worden. De kolencentrales gaan op een gegeven moment dicht." De vakbond vindt het belangrijk dat er een vangnet komt voor medewerkers die hun baan verliezen door het verminderen van kolengebruik. De bond pleit daarom voor een zogenoemd kolenfonds . Met geld uit dit fonds kunnen havenwerkers worden geholpen met bijvoorbeeld omscholing. De demonstranten roepen de Rotterdamse politici op om een begin te maken met dit kolenfonds. "Het is belangrijk om hier nu al over na te denken en mee te beginnen", zegt een van de havenwerkers. "Wij hebben dat nu duidelijk gemaakt en nu is het hopen dat we steun krijgen." Stadhuis

Toen na 10 minuten nog geen enkele politicus zijn gezicht had laten zien, gingen de demonstranten naar binnen om verhaal te halen. De politie kwam erbij om ervoor te zorgen dat de demonstratie niet uit de hand liep.

Uiteindelijk kwam Leo de Kleijn van de SP als eerste kijken. "Sorry, maar eerder komen lukte niet. We zaten om 12 uur in een lange stemronde. Volgens de regels van de Rotterdamse gemeenteraad mag je dan niet weg." De Kleijn vertelde de havenmedewerkers daarna dat er in de raad gediscussieerd ging worden over de mogelijkheden en het belang van een fonds. De PvdA, GroenLinks, Nida en de SP wilden hier een motie voor indienen. De Kleijn: "Het is belangrijk dat Rotterdam hierin het initiatief neemt, want wij krijgen er als eerste mee te maken."