Oud-Spartaan Hans de Koning (83) overleden

Oud-voetballer Hans de Koning is op 83-jarige leeftijd overleden. De Koning speelde zijn hele carrière voor Sparta en was een vaste waarde in het kampioenselftal van 1958/1959.

De Koning maakte zijn debuut in 1954, toen hij in de stadsderby met Xerxes voor de enige goal tekende. In totaal kwam hij een kleine 300 wedstrijden uit voor Sparta. In het jaar 1962/1963 leek Sparta op weg naar de zevende landstitel in de clubhistorie, maar gooide een zware blessure van de middenvelder roet in het eten. Na zijn carrière bleef hij verbonden aan de Kasteelclub als fysiotherapeut. Een functie die hij al tijdens zijn spelersloopbaan bekleedde. Hans de Koning kwakkelde al langere tijd met zijn gezondheid. Sparta speelt zaterdag in de uitwedstrijd tegen AZ met rouwbanden, ter nagedachtenis aan Hans de Koning.