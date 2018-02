Deel dit artikel:











Helm redt leven van man in Capelle aan den IJssel Foto: archief

Een man in Capelle aan den IJssel is donderdag aan de dood ontsnapt dankzij de helm die hij droeg. Bij een klus met een hijskraan was hij als uitvoerder aan het werk op de Hoofdweg.

Bouwvakkers waren met een kraan een stalen bint aan het verplaatsen, maar deze viel van grote hoogte uit de strop. De bint kwam op het hoofd van de man terecht. Omdat hij een helm droeg, komt de man er vermoedelijk alleen met een zware hersenschudding vanaf. Het slachtoffer is met een ambulance naar het Sint Franciscus Ziekenhuis in Rotterdam gebracht.