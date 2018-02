Joost Luiten over zege in Oman: 'Alles klopte dit toernooi'

Zonder enige twijfel haalde golfer Joost Luiten afgelopen weekend het NBO Oman Open binnen. Met een laatste ronde in 68 (-4) slagen beloonde de Rotterdammer zichzelf met de zege, zijn zesde overwinning op de European Tour.

Wat was het verschil, ten opzichte van andere toernooien het afgelopen jaar? "Er zijn twee dingen die heel goed liepen," zegt Joost Luiten in gesprek met RTV Rijnmond. "Mentaal zat het heel goed en op de green was ik erg scherp. Het putten liep vanaf dag één goed, was mijn gevoel. In combinatie met rust en mentale weerbaarheid was dat dodelijk."

Ryder Cup

Nu gaat Luiten naar Mexico. Hij vliegt zondagmiddag, tijdens Feyenoord-PSV ("Ik hoop op anderhalf uur vertraging) en speelt daar met een hoger doel. Luiten wil in de top-8 van Europa eindigen om zijn grote doel te verwezenlijken: Meedoen aan de Ryder Cup tussen Europa en de Verenigde Staten, in september in Parijs.

"Dat zou de bekroning zijn van een heel goed jaar. De top-50 van de wereld komt nu in zicht en mag je meedoen aan de Major's. En als je dan toernooien wint, lonkt de Ryder Cup. Een team event, er is niks mooiers dan dat toernooi."