Nieuwbouw op het Kruisplein

Een deel van het Kruisplein in Rotterdam tegenover Centraal Station gaat binnenkort op de schop. Op de plek aan de westkant waar nu een grijs kantoorgebouw staat, komt een groot nieuwbouwcomplex.

Het Rotterdamse MVRDV gaat het gebouw ontwerpen. MVRDV ontwierp ook de Markthal, het nieuwe depotgebouw in het museumpark naast Museum Boijmans van Beuningen en 'de Sax' op de Wilhelminapier. Het ontwerp voor het Kruisplein bestaat uit een plint van een paar verdiepingen en twee torens.

In het nieuwe gebouw komen meer dan 200 appartementen en 17,000 m2 aan kantoorruimte. De eigenaar van het gebouw is Maarsen Groep. Die schreef een opdracht uit voor een nieuw ontwerp.

Jacob van Rijs, medeoprichter van MVRDV, zegt dat er speciale aandacht is voor duurzaamheid in het nieuwe complex. Ook de plint krijgt veel aandacht. Dat is het deel op de begane grond dat aan de straat grenst. "De begane grond en eerste verdiepingenen hebben een open karakter en gaan van het Kruisplein weer een levendig deel van de stad maken", zegt Van Rijs.

De Maarsen Groep verwacht dat het nieuwe complex in 2022 klaar is.