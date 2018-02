Feyenoord-PSV trapt af met actie voor de Hartstichting

Spelers van Feyenoord en PSV komen zondag niet met lege handen het veld van De Kuip op. Voorafgaand aan de eredivisietopper nemen ze een hartmassageapparaat mee. Met de AED's vragen de spelers aandacht voor de Hartstichting.

Volgens de Hartstichting is het belangrijk dat in heel Nederland meer AED's openbaar toegankelijk zijn. Hoe meer apparaten er hangen, hoe groter de overlevingskans na een hartstilstand.

De Hartstichting wil dat heel Nederland een zogenoemde zesminutenzone wordt. Het idee is dat iedereen in Nederland, met of zonder ziekenhuis in de buurt, binnen de eerste zes cruciale minuten na de hartstilstand gereanimeerd kan worden.

Naast de actie zondag op het veld, kiest een aantal Feyenoord- en PSV-spelers later dit jaar ook een locatie in Nederland om zelf een AED op te hangen.