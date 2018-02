De Wolf over opstootje bij Feyenoord: 'Niet groter maken dan het is'

Volgens John de Wolf moet er niet al te veel ophef worden gemaakt over het opstootje op de training bij Feyenoord, tussen Sven van Beek en Steven Berghuis. "Dit hoort erbij, laten we het niet groter maken dan het is," zegt de oud-verdediger van Feyenoord.

"De spelers worden door medespelers gecorrigeerd, spreken het uit en gaan over tot de orde van de dag," vertelt De Wolf. In zijn spelersloopbaan heeft ook tal van dit soort akkefietjes meegemaakt. "Alleen toen had je nog geen Social Media en werd het niet zo breed uitgemeten. Kijk, ik praat het niet goed. De spelers hebben een voorbeeldfunctie, ook naar de jeugd toe. Maar laten we het niet groter maken dan het is."

De Wolf blikt terug op zijn eigen carrière: "Op zo'n moment weet je zelf al, dat het niet goed is. Dat lost zichzelf op diezelfde dag nog op. Ik geloof er niet in dat z'n voorval in een groep blijft zitten. Van Bronckhorst hoefde er ook niet tussen te komen. Spelers lossen dit onderling op en dat is juist een goed teken. Ze weten heus wel dat je jezelf dit in wedstrijden niet kan permiteren, want dan zit je seizoen erop"

Besloten trainen vanwege dit soort beelden

Feyenoord traint steeds vaker achter gesloten deuren. Mogelijk hebben spelers het wel vaker met elkaar aan de stok, maar komt dat niet naar buiten. Is dit volgens De Wolf het gelijk van Van Bronckhorst om de poorten dicht te houden?

"Nee, absoluut niet. Dit gebeurt nu eenmaal één à twee keer per seizoen. Ja, het is vervelend als dat naar buiten komt. Maar de buitenwacht moet niet doen alsof het iets bijzonders is. Voor spelers zelf is dit totaal geen issue."