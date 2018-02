Rotterdamse raad uit stevige kritiek op wethouder Langenberg

De metro zou in september 2017 gaan rijden, maar dat is uitgesteld naar het laatste kwartaal van 2018

De kritiek van de Rotterdamse gemeenteraad op het handelen van wethouder Pex Langenberg bij het ombouwen van de Hoekse Lijn, is hard. De raad verwijt hem dat hij te laat en te slap heeft opgetreden. Sommige partijen vinden dat de wethouder de consequenties onder ogen moet zien en dus moet opstappen.

GroenLinks heeft het over het grootste fiasco sinds de bouw van de Museumparkgarage, in de volksmond de Blunderput genoemd. Leefbaar Rotterdam spreekt van een groot financieel drama.

De Partij van de Dieren spreekt de wethouder erop aan dat hij er bij een project van meer dan 350 miljoen euro veel meer bovenop had moeten zitten. De VVD vindt het een stuurloos project.

Geen maatregelen



Vorige week maakte de Onderzoekscommissie Hoekse Lijn bekend dat wethouder Langenberg lange tijd niets heeft gedaan aan de problemen met de Hoekse Lijn.

De treinverbinding tussen Hoek van Holland en Rotterdam zou eigenlijk in september 2017 gaan rijden. Dat werd eerst uitgesteld naar februari 2018, daarna werd het zelfs het laatste kwartaal van 2018. Ook kost het ombouwen 90 miljoen euro meer dan begroot.

De Hoekse Lijn had binnen vijf maanden omgebouwd moeten worden. Maar eind 2016 was volgens de onderzoekscommissie al duidelijk dat de projectorganisatie de voorbereidingen niet op orde had en dat ze er helemaal niet klaar voor was om de lijn om te bouwen.

Hoewel Langenberg de onderzoeksresultaten pas in februari 2017 op zijn bureau krijgt, doet hij tot juni niks om de problemen te verhelpen, zei de onderzoekscommissie.

Goedgelovig

De wethouder heeft wel gesproken met de projectleiding, maar vroeg niet door en was naar eigen zeggen te goedgelovig.

Langenberg besloot donderdagmiddag na alle kritiek zijn functie als wethouder neer te leggen. "Het spijt mij dat ik voortijdig hiermee moet stoppen, maar ik denk dat er geen andere weg is dan dat ik mijn taken overdraag", zei hij.