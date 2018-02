Kiezers in regio Rijnmond kunnen hulp bij het stemmen inroepen

Voor kiezers die nog niet helemaal scherp hebben wat er allemaal te kiezen valt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart, is sinds donderdag hulp beschikbaar. MijnStem helpt kiezers hun mening over lokale onderwerpen te vergelijken met die van de verschillende partijen.

Veel inwoners van de regio Rijnmond kunnen terecht op www.mijnstem.nl . MijnStem is beschikbaar voor de gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Rotterdam. Kiezers in Nissewaard moeten nog even geduld hebben, voor hen komt MijnStem binnenkort online.

Meebeslissen

De stemhulp is samen met alle partijen die meedoen aan de verkiezingen op 21 maart gemaakt. Ze mochten meebeslissen over de verschillende stellingen en zelf hun mening daarover invoeren.

De stellingen in de stemhulp laten vooral zien op welke thema's de partijen van mening verschillen. Volgens de makers weten inwoners dan beter wat er te kiezen valt.

Eens of oneens

In tegenstelling tot de meeste stemwijzers, kunnen kiezers hun mening een beetje relativeren. In plaats van alleen op eens of oneens te klikken, is er een schuifbalk om aan te geven in hoeverre je het met een stelling eens of oneens bent.

Ook de politieke partijen konden op deze manier tijdens het maken van de stemwijzer hun standpunt nuanceren.

Andere gemeenten

Ook inwoners van andere gemeenten kunnen hulp krijgen bij het kiezen. StemWijzer is beschikbaar voor de gemeenten Krimpenerwaard, Schiedam en Vlaardingen. Capelle aan den IJssel, Albrandswaard en Lansingerland kunnen terecht bij KiesKompas

Voor inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht is er een eigen pagina: http://hendrik-ido-ambacht.mijnstem.nl . Aan de hand van stellingen over belangrijke thema's in deze gemeente, krijgt de kiezer snel inzicht in de standpunten van de partijen.

Veel mensen die gaan stemmen, maken gebruik van een stemhulp. Bij kiezers tot 45 jaar is een stemhulp veruit de populairste manier om informatie te verzamelen over de standpunten van politieke partijen.