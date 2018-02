Wethouder Langenberg sneuvelt op Hoekse Lijn

De Rotterdamse wethouder Pex Langenberg (Mobiliteit, D66) is donderdag opgestapt vanwege het debacle rond de Hoekse Lijn. Het ombouwen van de nieuwe metrolijn naar Hoek van Holland liep zo uit de hand dat het project 90 miljoen duurder uitvalt dan gepland en zeker veertien maanden later wordt opgeleverd.

De gemeenteraad debatteerde donderdag over een kritisch rappor t van de raadscommissie Hoekse Lijn. De raad verwijt Langenberg dat hij te laat en te slap heeft opgetreden. De wethouder erkende dat hij scherper had moeten handelen.

"Uw onderzoeksrapport trekt stevige conclusies die ik niet op alle fronten deel, maar waar ik als wethouder uiteindelijk en altijd wel verantwoordelijk voor ben. Daarom voel ik mij ook genoodzaakt mijn functie als wethouder van Rotterdam neer te leggen", zei Langenberg.

"Ik ben er dankbaar voor dat ik deze mooie functie in deze stad naar mijn hart heb mogen vervullen. Het spijt mij dat ik voortijdig hiermee moet stoppen, maar ik denk dat er geen andere weg is dan dat ik mijn taken overdraag", besloot de wethouder.



Langenberg is de tweede wethouder van het huidige college die opstapt. Wethouder Ronald Schneider vertrok afgelopen zomer vanwege de miljoenenfraude rond het pand van voormalig poppodium Waterfront.

Onderzoekscommissie

De Onderzoekscommissie Hoekse Lijn bracht vorige week een vernietigend rapport naar buiten over de rol van Langenberg bij de Hoekse Lijn. Als verantwoordelijk wethouder had hij toezicht moeten houden op de gang van zaken, maar dat liet hij lange tijd na.

De Hoekse Lijn had binnen vijf maanden omgebouwd moeten worden van trein- naar metroverbinding. De oplevering stond gepland voor september 2017.

Eind 2016 was echter al duidelijk dat deze planning onhaalbaar was. Langenberg kreeg dit in februari 2017 te horen, maar greep tot juni niet in. Naar eigen zeggen omdat hij te goedgelovig was en dacht dat het wel goed zou komen.

D66

De D66-fractie bedankte Langenberg na zijn aftreden voor zijn inzet. "Dankzij Pex zijn steeds meer mensen gaan inzien dat de snelweg die nu door de binnenstad loopt, niet meer van deze tijd is. Hij heeft duidelijke oplossingen aangedragen voor de mobiliteitsvraagstukken in de stad", zegt fractievoorzitter Samuel Schampers.

VVD

VVD-raadslid Jan Willem Verheij is duidelijk over het opstappen van Langenberg: "Een terechte keuze."

"Het rapport was klip en klaar over wat er allemaal mis is gegaan en over het gebrek aan bestuurlijke handelingen. Daar hoort politieke verantwoordelijk nemen bij, zo houd je de politiek zuiver", aldus Verheij.