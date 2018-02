Twee drugskoeriers gecrasht en opgepakt na achtervolging in Kralingen - Foto: Politie

De politie heeft in Rotterdam-Kralingen woensdagavond twee drugskoeriers aangehouden. Dat gebeurde na een korte achtervolging en nadat er twee waarschuwingsschoten waren gelost.

De politie was getipt over drugshandel. Dat leidde agenten woensdagmiddag naar een pand aan de Oostmaaslaan. Daar zagen ze twee mannen een aantal tassen in een auto laden en vertrekken. De twee mannen probeerden te ontsnappen en ramden daarbij een politieauto.

De vluchtpoging eindigde op de Oostzeedijk Beneden tegen een geparkeerde auto. Daar werden de drugskoeriers ingerekend. De mannen uit Albanië zijn 34 en 39.

Vluchten

De bijrijder werd door de agenten met getrokken vuurwapen uit de auto gepraat. De bestuurder probeerde te voet te vluchten, maar werd kort daarna in de buurt ingerekend.

Na de arrestatie vonden agenten in de buurt van de gecrashte auto een paar kilo harddrugs in boodschappentassen.