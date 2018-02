Rotterdamse 'Syriëgangers' zwijgen

Twee vermeende Syriëgangers uit Rotterdam, die onlangs terugkeerden, zwijgen tegenover de politie. Tijdens een korte zitting donderdag op de rechtbank in Rotterdam waren zij ook niet aanwezig.

Saad C.(29) en Houssaine Z.(29) zouden in november 2015 via Turkije naar Syrië zijn gereisd. Volgens justitie zouden zij daar hebben deelgenomen aan terroristische activiteiten. Justitie wil hen laten onderzoeken op hun geestesvermogens.

Mohammed R.(32) reisde volgens justitie mee met het tweetal. De Rotterdammer heeft dat donderdag tegenover de rechter ontkend. "Ik ben nooit in Turkije en Syrië geweest. Ik heb ook geen motief. Ik zit nu al 14 maanden op de terroristenafdeling in Vught en ik heb niks met die gasten daar."

Driedelig grijs

De verdachte, gestoken in een driedelig grijs kostuum, designbril op en gladgeschoren, zei dat hij meermalen was bedreigd. Hij zou ook door gevangenbewaarders zijn mishandeld. "Ik ben al drie keer in hongerstaking geweest."

Zijn moeder, zus en neef hebben bevestigd dat de man destijds in Nederland, België of Spanje was en niet in Turkije of Syrië.

Justitie wijst erop dat een telefoonnummer dat aan Mohammed R. wordt toegeschreven tot drie keer toe naar Syrië leidt. Verder is zijn dna gevonden op kleding in een koffer die vanuit Turkije was gekomen. Zijn dna zat onder meer op een jack, waar ook kruitsporen op zaten.

Koffer

Advocaat Bart Nooitgedagt:"Die telefoongegevens komen van de AIVD en zijn oncontroleerbaar. Dat zijn dna op kleding zat, zegt niets. De koffer kan van zijn broer zijn, die regelmatig zijn kleding droeg." De jongere broer is overigens spoorloos.

Voor de advocaat staat één ding vast: "Ook al zou je die telefoon en het dna aan hem linken, dan is er nog geen enkel bewijs dat hij heeft deelgenomen aan gevechtshandelingen. Dit dossier hangt van speculaties aan elkaar."

Nooitgedagt vroeg om de vrijlating van Mohammed R., maar dat wees de Rotterdamse rechter af. De zaak van deze verdachte en de twee andere vermeende Syriëgangers gaat op 19 april verder.