Auto over de kop in Brielle

In de Lamoen in Brielle is donderdagavond een auto over de kop geslagen. Onduidelijk is wat er precies is misgegaan. Volgens de eerste berichten was er sprake van een aanrijding tussen twee auto's.

Volgens een ooggetuige vloog de auto uit de bocht op de G.J. van de Boogerdweg. Daarna schoot de auto door over het fietspad en de bosjes. Het voertuig sloeg over de kop en kwam tot stilstand tegen twee geparkeerde auto's. Een traumahelikopter werd opgeroepen om hulp te verlenen. De bestuurster van de auto werd zittend naast het voertuig aangetroffen, ze was aanspreekbaar. Ook de politie meldt dat het om een eenzijdig ongeval gaat. Het is niet bekend wat de oorzaak is.