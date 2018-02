Deel dit artikel:











Auto over de kop na botsing in Brielle

In de Lamoen in Brielle is een auto over de kop geslagen na een aanrijding met een andere auto.

De bestuurder van de auto is inmiddels uit het voertuig. Het is niet bekend hoe hij of zij eraan toe is. Ook is niet bekend hoe het met de bestuurder van de tweede auto is.