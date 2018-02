Deel dit artikel:











College Rotterdam blijft bij psychische opvang in De Evenaar

De gemeente Rotterdam ziet vooralsnog geen reden voor een koerswijziging rondom verzorgingshuis De Evenaar in Rotterdam-Oosterflank. Dat laat het college weten in een brief aan de gemeenteraad.

Het college wil in leegstaande kamers in De Evenaar Rotterdammers onderbrengen met lichte psychische problemen en gezinnen die tijdelijk opvang nodig hebben. Het plan voor de zogeheten herbestemming stuit op veel verzet. Leefbaar Rotterdam heeft er kritische vragen over gesteld. En de gebiedscommissie Prins Alexander wil dat de besluitvorming over wordt gedaan door de gemeente. Op een informatiebijeenkomst voor bewoners kwamen een paar honderd mensen af. De gemoederen liepen daarbij hoog op. Ondanks de protesten ziet de gemeente nog geen reden om af te wijken van de plannen. Wie wil kan zich aanmelden om deel te nemen aan een klankbordgroep. Een aantal omwonenden heeft inmiddels het actiecomité ‘Evenaar in actie’ opgericht, de gemeente blijft met de bewoners in gesprek.