Inbrekers Rondelenbuurt Capelle voor de rechter Forse eis tegen inbrekers Rondelenbuurt

“De Rondelenbuurt in Capelle is de laatste maanden geteisterd door inbraken. En daar zijn jullie verantwoordelijk voor”, zei de officier van Justitie tegen de twee verdachten. Tegen de 21-jarige man is 15 maanden geëist en tegen een 20-jarige Rotterdammer 24 maanden, waarvan zes voorwaardelijk.

De inbraken zorgden voor veel onrust in de buurt. De twee haalden volgens het Openbaar Ministerie op een brute manier huizen leeg en zorgden voor veel emotionele schade. "Ik durf niet meer alleen thuis te blijven en het besef dat ze ook bijna de spullen van mijn overleden moeder hadden meegenomen, liet me weer terugzakken in mijn verdriet", vertelde een van de slachtoffers donderdag in de rechtbank. "Alles kwam weer boven. Ik heb er zelfs psychische klachten aan overgehouden.” 'Dat was ik niet'

De Rotterdammer en de Capellenaar ontkenden voor de rechter achter de inbraken te zitten. "Ik was gewoon aan het chillen met T. En omdat ik op kickboksen zit, train ik soms in het trappenhuis met traplopen. T. deed mee. En toen stonden we op de camerabeelden." De twee zijn geen onbekenden van de politie. Ze zouden zich al sinds hun dertiende en veertiende schuldig hebben gemaakt aan straatroven en heling.