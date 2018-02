Mislukt aardappelseizoen voor boeren op Goeree-Overflakkee

Een groot deel van de aardappeloogst op Goeree-Overflakkee kan gewoon weggegooid worden. Veel telers hebben te kampen met waterrot in de aardappelen. “Een verloren seizoen”, noemen de boeren het al.

“Eerst hadden we een droge zomer en in het najaar toen de aardappelen nog in de grond zaten werd het extreem nat. Dat verschil konden ze blijkbaar niet verwerken en daarom zijn ze gaan rotten”, legt teler Pieter van Kempen uit Nieuwe-Tonge uit.

Ook hij heeft een opslagloods vol aardappelen die hij niet verkocht krijgt, omdat ze niet goed zijn. “Dat doet wel zeer. Want we werken er het hele jaar voor en dan was het uiteindelijk voor niks.”

Een laatste poging om de aardappelen met extra lucht te drogen heeft de aardappelen ook geen goed gedaan. “De aardappelen die niet zijn gaan rotten zijn nu rimpelig en taai. Dus de goede zijn taai en de slechte zijn rot, dus we kunnen die ook niet verkopen.”

Agria-aardappel

Goeree-Overflakkee heeft veel aardappelboeren. En dan ook nog eens veel boeren die de Agria-aardappel verbouwen. Een ras dat extra vatbaar is voor schimmel. Het zijn ook aardappelen die moeilijk lang te bewaren zijn.

De schade is enorm, ook bij Van Kempen: “Dat loopt voor ons echt in de tienduizenden euro’s. Dat betekent dat ik bepaalde investeringen voor volgend jaar niet kan doen. Ik heb gelukkig nog andere gewassen om op terug te vallen, maar onze tractor moet vervangen worden en dat hebben we nu een jaar uitgesteld.”

Voorlopig is er in Nederland voldoende aanbod van aardappelen. Dus gevolgen voor de consument zullen er niet direct zijn, verwacht Van Kempen.