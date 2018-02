Verkiezingsdebat Sliedrecht: nul uit de pijp, zondagsrust en tiny houses

Winkels op zondag open of niet? Bouwen 'boven het spoor'? En welke partij is het strengst tegen Chemours? Daarover debatteerden de lijsttrekkers van zeven politieke partijen donderdagavond in Sliedrecht tijdens het debat van Radio Rijnmond en de lokale omroep Merwe RTV.

Giftig

Alle partijen waren het eens over een strenge aanpak van het Dordtse chemieconcern Chemours. Politiek gezien een lastig onderwerp, omdat Chemours niet op Sliedrechtse bodem staat, terwijl het dorp er wel de meeste last van heeft.

Dat leidde woensdagavond vooral tot een wat giftig uitwisselen van verwijten richting andere partijen en complimenten aan het eigen adres voor betrokkenheid bij de zaak. D66 had een optocht geregeld, de Partij van de Arbeid had de staatssecretaris naar Sliedrecht gehaald en het CDA zat overal aan tafel om besluitvorming te beïnvloeden.

De meeste partijen waren het erover eens dat er zo snel mogelijk 'nul uit de pijp' moest komen. Geen enkele giftige stof in de lucht of in het water. Mark Jongeneel van het nieuwe Slydregt.NU wil een voorbeeld nemen aan Groningers: "Als je met twaalfduizend Sliedrechters in de auto stapt naar het Binnenhof, dan kun je echt wat bereiken!"

Zondag rustdag

Bij het tweede onderwerp werden de pijlen vooral op coalitiepartij SGP-ChristenUnie gericht. Op dit moment mogen winkeliers boven de A15 twaalf keer per jaar open op zon- en feestdagen. SGP-CU-lijsttrekker Nico de Jager wil dat afschaffen.

René de Munck van D66 en Roeland Bijderwieden van de VVD vinden dat het de keuze moet zijn van de consument en de winkeliers.

De Jager (SGP-CU) vindt het juist aan de gemeente om dat besluit te nemen. Anton van Rees van de Partij van de Arbeid krijgt applaus van het publiek met zijn inbreng: "Wij zijn voorstanders van een vaste rustdag in de week. Ik moet ook op zondag werken, hulpdiensten ook. Ik deel mijn vrije dag in wanneer ik wil op de manier zoals ik die wil."

CDA-lijsttrekker Ton Spek kiest voor de middenweg: "Wat ons betreft is het goed zo." Het CDA hoeft geen uitbreiding van zondagsopening en vindt het ook geen halszaak. "Elk winkelgebied heeft eigen uitdagingen en dat is niet per se de zondag", zegt Spek.

"We hebben in januari gepeild bij de winkeliers", zegt Hanny Visser van PRO Sliedrecht. "Voor PRO Sliedrecht is het geen principieel bezwaar om de openingstijden vrij te geven. Maar er is geen behoefte. Ongeveer 25 procent van de winkeliers geeft aan dat ze eventueel wel open zouden gaan."

Bouwen 'boven het spoor'

Onder een groot deel van de jongeren in Sliedrecht leeft het idee dat er niet genoeg woningen voor ze zijn. Om woningnood tegen te gaan is er eigenlijk maar één optie: bouwen aan de overkant van het spoor, in het groen.

Ton Spek van het CDA ziet ook geen andere optie: "We moeten naar de andere kant van het spoor. Je kunt niet zeggen: we willen bouwen, maar niet boven het spoor." René de Munck van D66 sluit zich daarbij aan. Spek voegt nog toe dat er voor jongeren eventueel woningen kunnen worden ingericht in het leegstaande Albert Schweitzer ziekenhuis.

Tiny houses

Geen blokkendozen maar 'tiny houses', oppert Mark Jongeneel van Slydregt.NU. Bijderwieden (VVD) vindt dat maar een 'GroenLink-idee': "Leuk voor in een hofje, maar daar zit de Sliedrechter niet op de wachten."

Het CDA ziet de toekomst optimistisch in en wil 'groen groeien': "We kunnen tegenwoordig op een andere manier bouwen. Het hoeft geen vinex te worden zoals we 40 jaar geleden bouwden."

