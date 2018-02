Oplopende schaatskoorts in de regio

De verwachte vorst van de komende dagen leidt bij schaatsers tot schaatskoorts. Kunnen we over een paar dagen dan echt het natuurijs op? Schaatsen worden alvast uit het vet gehaald, sportzaken hebben het extra druk en bij ijsclubs lopen de zenuwen op.

"De eerste klanten die de weerberichten goed in de gaten houden, die melden zich al aan om schaatsen te kopen of te laten slijpen", vertelt Erik Berkhout van Outdoor XL in Barendrecht.

Topdrukte

Voor schaatsenslijpers is er werk aan de winkel. "Wij hebben het zeker druk, we merken nu al een duidelijke stijging van de schaatskoorts en van mensen die met geslepen schaatsen het ijs op willen. Volgende week als er echt natuurijs ligt, dan wordt het topdrukte", zegt schaatsspecialist Berkhout.

Ook bij ijsclubs loopt de spanning op en worden de voorbereidingen getroffen voor het eerste natuurijs van deze winter. Zoals bij de ijsclub Rijsoord. Het is al jaren geleden dat ze daar op een ondergelopen weiland konden schaatsen, maar nu zijn de verwachtingen hooggespannen. Met een meetlint controleert ijsmeester Henk van Mastrigt meerdere keren per dag de dikte van het ijs. Helaas is het nu nog niet dik genoeg.

Min tien

"Het is één centimeter en we moeten naar de acht. Het ijs smelt door de zon", zegt ijsmeester Van Mastrigt. "Maar volgens de laatste berichten wordt het volgende week min tien en dan moet het echt gaan gebeuren."

Met acht centimeter ijs gaat het hek in Ridderkerk-Rijsoord open en dan kan er gezellig geschaatst worden. Bij de ijsclub kijken ze er enorm naar uit, want het is dan ook voorjaarsvakantie. "Kinderen zijn vrij en dan kunnen ze hun hart ophalen."

Geen troep op het ijs

De ijsmeester doet ook een oproep aan de jeugd om geen troep op het groeiende ijs gooien want dan krijg je wakken en kunnen de ijsmeesters hun werk niet doen om de baan zo mooi mogelijk te houden.

De ijsmeesters van Rijsoord liggen er nu al wakker van en komen vroeg hun bed uit om continu de kou bij te houden en de baan te controleren.

Scherpe ijzers

Nog een paar nachten goede vorst is er nodig voor natuurijs. En dan kun je maar beter goed voorbereid zijn: "Met een goed geslepen schaats heb je grip en glijd je over het ijs", zegt schaatsspecialist Erik Berkhout. De scherpte van je schaatsen controleren doe je met je nagel. Als die op de ijzers een beetje schaafsel achterlaat, dan zijn ze geslepen.

De schaatsspecialist kijkt zelf ook uit naar natuurijs, hij moet alleen nog wel vrij krijgen. "Er is als schaatsliefhebber niets mooiers dan natuurtochten maken. Die gelegenheid kan je niet aan je voorbij laten en ik hoop dat ik wel een dagje vrij kan krijgen," zegt hij met een glimlach.