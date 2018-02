Reacties op aftreden wethouder Langenberg: 'terechte keuze'

"Een terechte keuze." VVD-raadslid Jan Willem Verheij is duidelijk over het opstappen van de Rotterdamse wethouder Pex Langenberg. Onder Verheij's leiding was het rapport over de Hoekse Lijn opgesteld. "Onvoldoende regie, onvoldoende bestuurlijke aandacht en daar hoort een politieke consequentie bij."

Langenberg stapte donderdagmiddag zelf op . De directe aanleiding was het rapport van vorige week over de Hoekse Lijn. Dit project valt zeker 90 miljoen euro duurder uit en wordt zeker veertien maanden later opgeleverd.

'Bijzonder chique'

"Ik denk dat hij het gered had als hij het debat langer was aangegaan", zegt D66-fractievoorzitter Samuel Schampers over zijn opgestapte partijgenoot. Schampers vindt het wel 'bijzonder chique' dat Langenberg zijn politieke verantwoordelijkheid neemt.

PvdA-fractievoorzitter Leo Bruijn denkt dat het zelf opstappen van Langenberg 'keurig' gegaan is. "Hij heeft de eer aan zichzelf gehouden en is wel het debat aangegaan."

Toch is de kwestie zeker niet klaar, vindt Bruijn: "Het waren standaard antwoorden en ik heb nog heel veel vragen, maar dit was een nette manier voor hem. Voor ons rest nu nog het debat met het college."

Toekomst

"Het is heel erg vervelend dat hij hiervoor moet opstappen", vervolgt Schampers. Hij wijst erop dat de verkiezingen misschien voor de deur staan, maar dat het nog maanden kan duren voor een nieuw college geïnstalleerd is.

"En er liggen nog zoveel belangrijke dingen op tafel: de verbouwing van de Maastunnel en ook van de Coolsingel. Zulke projecten hebben bestuurlijke verantwoordelijkheid en sturing nodig en ik had graag een wethouder gehad die dat zou aansturen. De vijf resterende wethouders moeten dat vanaf nu doen."

Juist voor de toekomst vond VVD'er Verheij dat het belangrijk was dat Langenberg zou terugtreden. "Dit college zit er inderdaad nog wel even. En dan is de vraag: vertrouw je deze wethouder de rest van dit project nog toe? Ik denk dat de wethouder zelf de juiste conclusie heeft getrokken."

Langenberg in herinnering

"We zullen zien of de Rotterdammers dit D66 aanrekenen op de verkiezingen van 21 maart", zegt Schampers. Hij hoopt voor Langenberg dat hij niet wordt herinnerd als de opstappende wethouder. "Hij heeft zich vier jaar lang uit de naad gewerkt . Door hem is de fiets bijvoorbeeld nu de heilige koe in Rotterdam en niet meer de auto."

Toch blijft het voor Bruijn heel simpel: "Op hetgeen geconstateerd is, staat maar één maatregel en de wethouder heeft de goede conclusie getrokken."

"Randstad rail, het centraal station, de parkeergarage op het Kruispplein", somt Bruijn op. "Allemaal goed gegaan en binnen de bepaalde kosten. Bij de Hoekse Lijn is alleen niet het stramien gevolgd zoals eigenlijk standaard zou moeten zijn in Rotterdamse organisaties. De wethouder en de hele ambtelijke organisatie hadden daar scherper op moeten zitten."

Zelf wilde Pex Langenberg niet reageren op zijn aftreden.