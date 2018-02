'Middelland First' in Rotterdamse fototentoonstelling

Rotterdam is een expositie rijker. Sinds donderdagavond zijn foto's van de wijk Middelland te bewonderen in een oude bakkerij op de Joost van Geelstraat. Het gaat om scènes uit het roemruchte verleden van dit deel van Rotterdam-West, maar vooral ook om portretten van veel trotse Middellanders.

Bijna terloopse kiekjes zijn het, gemaakt en opgestuurd door bewoners en bekende fotografen uit de wijk. Uniek materiaal volgens de initiatiefnemers van Middland(zonder e - red.) Foto Expo.

Hoessein Bouziane is een van de initiatiefnemers. Trots als een pauw zegt hij een beeld te willen geven van de wijk van 1960 tot nu. "Het is de wijk in beeld door de ogen van de oude en nieuwe bewoners", legt hij uit.

En dit is nog maar het begin. In september wil hij de foto's buiten vertonen. "Op billboards ofzo. En we willen een app ontwikkelen om meer over de wijk te vertellen."

Bekende Middellanders



Het pand aan de Joost van Geelstraat 2-4 was vroeger eigendom van bakkerij Van der Meer & Schoep. Jongeren uit de wijk sloegen de handen ineen en hebben het van binnen opgeknapt.

Alles is spierwit geschilderd en daardoor maken de vele zwart-witprenten indruk. Ook bekende Middelanders als basketballer Francisco Elson, voetballer Jean Paul Boëtius en bokser Don Diego Poeder hangen er in vol ornaat.

De Middellandman



Toeval of niet, maar in de wijk wonen ook enkele bekende fotografen als Vincent Mentzel en Carel van Hees. Ook journalist Nico Haasbroek woont er en bezocht de tentoonstelling. Hij schreef recent een boekje over de wijk: De Middellandman