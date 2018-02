Deel dit artikel:











Vergulde KNVB-beker naar Rotterdam De Gouden KNVB Beker is vrijdag in Rotterdam - Foto: KNVB Media

De 'Dennenappel' is vrijdag in Rotterdam en je kunt er mee op de foto. Officieel heet de bokaal de TOTO KNVB-beker. Het is een bijzondere uitvoering dit seizoen, want het is de honderdste keer dat er om het kleinood wordt gestreden.

De vergulde bokaal maakt een reisje langs de steden van de vier halvefinalisten. Vrijdag rijdt een antiek Volkswagen busje Rotterdam in en dan kun je van 16:00 tot 20:00 uur op de foto met de dennenappel, zoals hij in de volksmond wordt genoemd. Dat kan op het Stadhuisplein en de Lijnbaan. Willem II

Donderdag werd Enschede aangedaan, zaterdag is Tilburg aan de beurt en zondag mogen de Alkmaarders ermee pronken. Woensdag 28 februari speelt Feyenoord thuis in De Kuip de halve finale tegen Willem II uit Tilburg. Mochten de Rotterdammers de finale bereiken dan is AZ of FC Twente de tegenstander in de finale op 22 april.

Voor Feyenoord kan het de dertiende bekerzege worden. Lukt dat niet dan is de gifbeker het enige dat rest dit seizoen. Robin van Persie is een tijdje weggeweest en sprak afgelopen weekeinde nog lachend over de Amstel Cup. Hij mag 22 april pas op de foto met de vergulde TOTO KNVB-beker in De Kuip.