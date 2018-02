Deel dit artikel:











Inval in hotel Nieuwe Binnenweg na melding vuurwapengevaarlijke voortvluchtige Foto: Media TV

Na een melding over een vuurwapengevaarlijke misdadiger was de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam donderdagavond tijdelijk afgesloten. De man wordt gezocht in verband met een grootschalig onderzoek en zou gezien zijn in een hotel. Dat bleek achteraf niet het geval.

"Er is niemand aangetroffen die voldoet aan het signalement dat is uitgegeven door de politie", vertelt een politiewoordvoerder. "Alle aanwezigen zijn gecontroleerd, maar er is niets aangetroffen." De politie neemt bij dergelijke meldingen altijd het zekere voor het onzekere, legt de woordvoerder uit. Daarom was de straat afgesloten en moesten alle bezoekers het pand één voor één verlaten.