Wethouder: 'Ik ga niet over contracten van Havenbedrijf'

"Ik ga niet over contracten tussen het Havenbedrijf en Europees Massagoed Overslagbedrijf." Wethouder Adriaan Visser (Haven) reageerde donderdagavond op kritiek van de linkse oppositie over dat het contract voor de doorvoer van steenkool via de Rotterdamse haven met 25 jaar is verlengd.

Het contract dat het Havenbedrijf heeft gesloten met EMO gaf het bedrijf de mogelijkheid om het contract eenzijdig met nog eens 25 jaar te verlengen. Die verlenging gaat per 1 juli in. Daarop kwam veel kritiek van met name linkse partijen. In november nam de gemeenteraad juist een motie aan om het gebruik van kolen af te bouwen in de Rotterdamse haven. Waarom?

De gemeente is voor 70 procent aandeelhouder van het Havenbedrijf. "Waarom heeft u geen druk uitgeoefend op het Havenbedrijf om dit contract aan te passen?'', vroeg Arno Bonte van GroenLinks de wethouder. "Daar heb ik de juridische handvatten niet voor", reageerde Visser. De gemeenteraad had graag gezien dat de wethouder hen eerder had geïnformeerd over de contractverlenging. "Het Havenbedrijf sluit honderden contracten, het kan niet zo zijn dat ik over elk contract de raad moet informeren", vindt Visser. 'U lult recht wat krom is'

De wethouder benadrukt dat de energietransitie breder is dan alleen dit contract met EMO. Daar hangt het halen van de milieudoelstellingen niet van af, zegt Visser. "U lult recht wat krom is", reageerde Nourdin El Ouali van Nida. Wel kwam de gemeenteraad overeen om een lobby te starten voor een 'kolentaks', een extra belasting op fossiele brandstoffen om zo de kolen sneller uit de haven te krijgen.