Terugblik op bijna vier jaar wethouderschap Pex Langenberg trad donderdagmiddag af

Pex Langenberg trad in mei 2014 aan als wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur in de gemeente Rotterdam. Hij werkte eerder als topambtenaar bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarvoor was hij wethouder in Leiden, van 1994 tot 1998.

Kort na zijn aantreden in Rotterdam kondigde hij aan dat hij de milieuzone wilde vergroten en dat die ook zou gelden voor oude personenauto’s en bestelbusjes op diesel. In mei 2015 stemde de raad in met het voorstel. Ondanks protesten werden de nieuwe regels per 1 januari 2016 van kracht, maar eind 2017 besloot de Raad van State dat de milieuzone mocht worden afgeschaft. Ondanks dat de rechter de vond dat de benzine-auto's de milieuzone weer in mochten verbood de wethouder dat na een paar weken toch weer. Dat zorgde voor veel kritiek van deze automobilisten. Ook de inpassing van de verbindingsweg A13-A16 was een belangrijk dossier voor Langenberg, net als de wereldbollen voor het nieuwe Centraal Station . De verbindingsweg komt er wel, de bollen zijn inmiddels van de baan. Bij de aanleg van de nieuwe snelweg maakte Langenberg de afspraak dat de weg niet te zien zou zijn, niet te horen en te ruiken. Begin van dit jaar bleek dat er mogelijk toch meer luchtvervuiling zal zijn door fijnstof . De wethouder verdedigde zich direct dat die toename niet aan de snelweg zou liggen, maar aan andere vormen van vervuiling, zoals landbouw, uitstoot van de industrie en niet te vergeten de houtkachels en de barbecue. Veel buurtbewoners vinden deze opmerking ver gezocht en willen juist dat de wethouder teruggaat naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat om geld te krijgen voor aanpassingen aan de weg. Maar dat wil de wethouder niet. Hij vindt dat er voldoende gedaan is. Het komt van zelf goed als de autofabrikanten snel komen met schonere auto’s en dat de industrie ook minder luchtvervuiling veroorzaakt. Buurtbewoners vinden dat de wethouder zijn afspraken niet nakomt. Pex Langenberg won de Groene Pluim van het Rotterdams Milieucentrum , maar niet ieder idee om de stad groener en fietsvriendelijker te maken slaagde. Het plan om alle fietsers op een aantal kruisingen tegelijk groen licht te geven trok hij meteen weer in toen bij een proef op de kruising van de Jonker Fransstraat en Admiraal de Ruyterweg ontaardde in een chaos . Vrijwel

meteen reden meerdere fietsers op elkaar. Niemand raakte gewond, maar niet alle fietsen kwamen ongeschonden uit de strijd. Uiteindelijk viel Langenberg over het debacle van de Hoekse Lijn . Het ombouwen van de nieuwe metrolijn naar Hoek van Holland liep zo uit de hand dat het project 90 miljoen duurder uitviel dan gepland en zeker veertien maanden later dan gepland wordt opgeleverd. De gemeenteraad debatteerde donderdag over een kritisch rapport van de raadscommissie Hoekse Lijn. De raad verwijt Langenberg dat hij te laat en te slap heeft opgetreden. De wethouder erkende dat hij scherper had moeten handelen.