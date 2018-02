Vijftien jaar cel voor marteling Goeree-Overflakkee

De rechter heeft straffen tot vijftien jaar cel opgelegd voor een reeks gruwelijke martelingen op Goeree-Overflakkee. De rechter sprak van sadisme en van geweld dat te bizar voor woorden is.

Een van de slachtoffers was onder meer verkracht met een honkbalknuppel en werd gedwongen poep te eten. Rechter Havik:"De rode draad is het genoegen dat de verdachten ontleenden aan de mishandelingen, verkrachtingen en vernederingen. Sadisme is het woord dat de lading dekt."

De rechter benadrukte dat de drie slachtoffers kwetsbare mannen waren en dat de daders daar bewust misbruik van maakten.

Pedofielen

De verdachten hadden gezegd dat zij geweld gebruikten om pedofielen een lesje te leren. De rechter wijst erop dat daar geen bewijs voor was. "Hoe dan ook: het is natuurlijk volstrekt onaanvaardbaar dat de verdachten voor eigen rechter gingen spelen."

Ook het verweer van de verdachten dat zij zich hadden laten meeslepen en onder dwang van de andere(n) geweld hadden gebruikt, wierp de rechter in de prullenbak. "Het lijkt er wel op dat de verdachten elkaar hebben opgehitst in een dynamiek die trekken heeft van een groepspyschose."

De volledige vonnissen zijn hier te lezen.