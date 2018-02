De Bokalift 1 heeft een joekel van een kraan

Er ligt weer een indrukwekkend schip aan de Rotterdamse Wilhelminakade voor de Cruise Terminal. Dit keer geen internationaal cruiseschip, maar een enorm werkschip: de Bokalift I van de Papendrechtse baggeraar Boskalis.

De Bokalift I is vijf jaar oud en onlangs omgebouwd in Singapore. Het is het nieuwe vlaggenschip van de baggermaatschappij.

Wat vooral opvalt, is de enorme kraan achterop het schip. "Wanneer die omhoog staat, is de kraan dik boven de 100 meter hoog. De cabine en de brug zijn zo'n 35 meter hoog", vertelt Rick Maliepaard van Boskalis.

Vlaggenschip

De Bokalift I ligt aan de Wilhelminakade om zaterdag aan de 3500 werknemers van Boskalis te laten zien. Publiek mag dit weekend niet aan boord.

Zondag in alle vroegte vertrekt het schip naar de Waalhaven. Vanaf daar gaat het over drie weken de Noordzee op om fundaties van windmolens in zee te installeren.

Het schip kan ook complete boorplatformen demonteren. "Dat past allemaal achterop, mits het in het bereik van de kraan blijft", legt Maliepaard uit.