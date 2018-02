Deel dit artikel:











Niet langer illegaal: fietsen over Plein 1953 Het nieuwe bord bij de entree van het plein Carla van Houten is blij met het fietsplein

Het werd natuurlijk al wel gedaan, maar je keek toch even over je schouder of er geen agent stond. Plein 1953 in Rotterdam-Pendrecht is groot en riep vaak verwarring op onder fietsers. Mag je hier nu rijden of niet? Sinds deze week is er een duidelijk antwoord: ja.

Carla van Houten die namens een speciale stichting de belangen van het plein behartigt, kijkt uit over de stenen vlakte. "Dit plein is groot en nodigt uit tot fietsen. We zijn als winkeliers blij met het besluit van de gemeente." Weinig botsingen en bekeuringen

Op het plein werd al veel gefietst, ook al was dat officieel niet toegestaan. Een enkele keer werd een bekeuring uitgedeeld. Botsingen tussen wandelend publiek en fietsers zijn er niet tot nauwelijks geweest. Van Houten: "Het is een behoorlijke afstand om af te leggen met je tas vol boodschappen. We hadden het liefst een apart fietspad over het plein gehad, maar dat zat er door alle regeltjes niet in." Niet iedereen is even gelukkig met de metamorfose van wandel- naar fietsplein. Een voorbijganger vindt het niet nodig. "Niet fietsen en niet brommen. Gewoon rustig lopen. Dan blijft het voor iedereen prettig." Een wandelaar met fiets aan de hand is blij verrast met het nieuws. "Het mag nu echt? Goed zo!" Scheurende scootmobielen

Ook sommige bewoners uit de flats aan de rand van het plein zouden het liefst zien dat het plein enkel voor voetgangers blijft. Waar wel twijfel over bestaat, is het rijgedrag van sommige bezitters van scooters en zelfs scootmobielen. "Die gaan soms met een noodgang over het plein. Ik denk dan: als er nu een kind uit een winkel komt, wordt het plat gereden", zegt Van Houten. Een bezitter van een scootmobiel erkent dat er geracet wordt in de wagentjes. "Ik niet, maar anderen wel. En hoe ouder, hoe harder." Opmars

Van Houten en de andere leden van de Stichting Integrale Aanpak en Promotie Plein 1953 vinden dat hun plein aan een opmars bezig is. "We zijn weer gestart met de viering van Sinterklaas. Misschien komt de Kerstman dit jaar wel. We hebben het plein versierd en grote keien neer laten leggen. Er komt meer leven op het plein. We gaan de goede kant op. " Van Houten: "Dat de fietsers nu echt welkom zijn, is weer een stap vooruit. Al blijft de voetganger altijd voorrang houden."