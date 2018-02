Van Persie lijkt klaargestoomd te worden voor Willem II

Het ziet ernaar uit dat Robin van Persie zondag niet start tegen PSV. De routinier lijkt klaargestoomd te worden voor het duel van woensdag tegen Willem II, in de halve finale van het bekertoernooi.

"Woensdag spelen wij een belangrijke wedstrijd. Robin heeft niet alles mee kunnen doen deze week. Voor een aantal jongens is het zaak om te kijken wat beter is, starten zondag of woensdag," aldus trainer Giovanni van Bronckhorst. Gezien de belangen van het duel met Willem II zou een plek zondag op de bank tegen PSV logischer zijn voor Van Persie.

Jeremiah St. Juste mist het duel sowieso, hij mist zelfs het hele restant van het seizoen. Sam Larsson is ook niet van de partij, Ridgeciano Haps wel. Keeper Justin Bijlow traint ook weer gewoon mee. Hij heeft nog wat last van zijn ribben, maar zit zondag wel bij de selectie.

Van Bronckhorst ging tijdens het wekelijkse perspraatje in de Kuip ook nog in op het akkefietje tijdens de training tussen Steven Berghuis en Sven van Beek. "Een incident, dat zie je vaker. Ik hoefde weinig te doen. De jongens hebben het uitgesproken op de training en dat was het. Je weet dat ze er in training soms vol op gaan. Jongens hebben strijd en passie, we moeten het niet groter maken dan het is."