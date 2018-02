Deel dit artikel:











Mogelijk asbest in Rotterdamse kerk, dienst afgelast Foto: Wikipedia

De kerkdiensten in de Breepleinkerk in Rotterdam-Zuid gaan zondag niet door, omdat mogelijk asbest is vrijgekomen. "En we nemen geen enkel risico", zegt Guus Ruijl van de kerkenraad.

"Bij werkzaamheden aan de verwarmingsketel kwamen ze erachter dat een gipsen plaat was afgebroken. Daarachter zaten asbestdelen, zoals wel vaker in de jaren zestig werd gebruikt", legt Ruijl uit. "En om helemaal zeker te zijn dat er geen deeltjes van het asbest zijn afgebroken en in de kerk terechtgekomen zijn, laten we de dienst dit weekend niet doorgaan." Ruijl noemt het vervelend dat de dienst van de Levende Woord Gemeente niet door kan gaan. "Maar we moeten gewoon zekerheid boven alles hebben", legt hij uit. "De inspectie en reparatie kon niet plaatsvinden voor dit weekend en dus hebben we dit besluit moeten nemen." Mochten de werkzaamheden langer duren dan een week, dan wordt er voor de dienst van volgende week zondag een andere locatie gezocht.