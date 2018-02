Qbuzz nieuwe vervoerder bus en trein in Gorinchem

Qbuzz wordt de nieuwe vervoerder in Gorinchem

Qbuzz verzorgt vanaf volgend jaar het openbaar vervoer in Gorinchem. De vervoersmaatschappij neemt ook de MerwedeLingelijn over.

Het openbaar vervoer in Gorinchem wordt nu nog verzorgd door Arriva, maar zij verloren de aanbesteding. Volgens wethouder Hans Freije biedt Qbuzz een bredere service in het bus- en treinvervoer. "Dat is goed voor Gorinchem en voor de regio."

Voor lijn 1, dat nu voor een deel elektrisch rijdt, gaat Qbuzz volledig elektrisch busvervoer leveren. En er komt er een snelle verbinding tussen Gorinchem-Oost en Utrecht.

Qbuzz streeft ernaar om openbaar vervoer van deur tot deur mogelijk te maken, bijvoorbeeld met zonetaxi’s voor de afstand tussen een halte en huis.

Tot eind dit jaar blijft Arriva het openbaar vervoer verzorgen.