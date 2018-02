Deel dit artikel:











Van Persie: 'Heb een geheimhoudingsplicht, moet ik me aan houden' Robin van Persie

Robin van Persie weet zelf al of hij zondag speelt of niet tegen PSV. "Maar ik heb een geheimhoudingsplicht, daar moet ik me aan houden," zegt hij. Alles wijst erop dat trainer Giovanni van Bronckhorst Van Persie spaart en klaarstoomt voor het belangrijke bekerduel met Willem II.

Feyenoord kreeg vrijdag bezoek van Ronald Koeman, oud-trainer en speler van Feyenoord én sinds kort bondscoach van het Nederlands elftal. Van Persie heeft de deur voor Oranje nooit dichtgedaan en ziet een rentree wel zitten. "Ik sta open voor Oranje. Ook in mijn situatie, ik ben 34, geen 20 meer, maar de deur moet je nooit dichtgooien. Zeker niet. Misschien spreek ik Koeman binnenkort en ga ik naar hem luisteren." Van Persie was niet aanwezig bij het akkefietje eerder deze week op de training tussen Sven van Beek en Steven Berghuis, hij had het trainingsveld net verlaten. "Maar die dingen gebeuren overal, bij elke club. Ook hier. Bij andere clubs trainen ze vaak besloten, zie je de beelden niet, nu wel. Het belangrijkste is hoe zij reageren en hoe wij er als team mee omgaan. Dat was goed."