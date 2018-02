Deel dit artikel:











Man gearresteerd in Rotterdam voor digitaal afpersen KPN

Een 25-jarige man uit Slowakije is deze week in Rotterdam aangehouden voor het digitaal afpersen van telecomprovider KPN. Er werd ook een 32-jarige man aangehouden in Slowakije, meldt de politie.

KPN was benaderd door verschillende personen die zeiden dat ze bedrijfsgevoelige informatie hadden en wilden daarvoor een groot geldbedrag in bitcoins. Half januari deed KPN aangifte van digitale afpersing. Het Team High Tech Crime van de Landelijke Eenheid startte onderzoek. Na een intensieve samenwerking met KPN en na digitaal onderzoek konden verdachten worden aangehouden. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat daadwerkelijk de beveiliging van KPN is doorbroken.