Deel dit artikel:











Dordtenaar opgepakt voor mishandeling voetbaltrainer

Een 18-jarige man uit Dordrecht is opgepakt voor de mishandeling van een voetbaltrainer bij voetbalclub SV Zwolle. De man is een week geleden in elkaar geslagen. Een agent zag de Dordtenaar donderdagavond bij een andere Zwolse voetbalvereniging en belde zijn collega's.

De jeugdtrainer werd op het voetbalveld voor de ogen van zijn pupillen door vier tot vijf jongens mishandeld. Ze sloegen hem met knuppels en schopten hem tegen het hoofd. Of de Dordtenaar ook betrokken was bij een eerdere mishandeling van de trainer wordt nog onderzocht. De aanleiding van deze mishandeling in december 2017 zou een ruzie over een gebroken kettinkje zijn geweest. De voetbaltrainer wilde bemiddelen.