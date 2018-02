Deel dit artikel:











Chaos tijdens Rotterdamse avondspits De situatie om 18:10

Als gevolg van een grote storing in de Beneluxtunnel is vrijdagmiddag een verkeersinfarct ontstaan in en om Rotterdam. De Beneluxtunnel (A4) werd aan het begin van de middag afgesloten in beide richtingen vanwege een storing aan de bedieningssoftware.

Even na half vijf werden beide buizen van de Beneluxtunnel weer volledig vrij gegeven, en daarmee ook de Ketheltunnel, die vanwege de veiligheid ook dicht moest. Verkeer moest tot dat moment omrijden via de Van Brienenoordbrug (A16). Daardoor liep de ring al snel vol. Ook alle wegen in de stad zijn verstopt. Door de dichte Maastunnel richting zuid is de verkeersdrukte in de stad al enige tijd groter dan normaal. Districtshoofd Bart Keunen van Rijkswaterstaat lichtte om half vijf de situatie bij RTV Rijnmond toe: "We hebben een softwarestoring gehad. Die is opgelost, we zijn nu druk bezig met de verkeersafwikkeling." Blijf thuis

"Stel je reis uit, dat is het verstandigst", adviseert Sander van Beurden, manager stedelijke bereikbaarheid van de gemeente Rotterdam. "Rotterdam en de ring zijn met elkaar getrouwd. Gebeurt er wat op de ring, dan merk je dat in de stad." "Er rijden 130 duizend auto's per etmaal door de stad", zegt Van Beurden. "Als de ring vastloopt, kunnen mensen de stad niet meer uit." Ook Rijkswaterstaat adviseert automobilisten niet te weg op te gaan. De tunnel is dan wel weer open, maar het kan nog lang duren voor het verkeer in en om de stad weer. Voorjaarsvakantie

De chaos op de wegen wordt versterkt door de drukte aan het begin van de voorjaarsvakantie in de regio. Veerboot

In Maassluis staan honderden auto's voor de pont naar Rozenburg. De vertraging zou daar twee uur zijn. Auto's rijden over fiets- en voetpaden om uit de rij te komen.