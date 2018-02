PVV trekt zich terug uit Islamdebat

De Rotterdamse PVV-lijsttrekker Maurice Meeuwissen is toch niet aanwezig bij het Islamdebat van Radio Rijnmond en de Moslimkrant op 8 maart in debatcentrum Arminius.

Ondanks eerdere toezeggingen laat de partij nu weten alsnog niet deel te nemen aan het debat . De PVV wil Rotterdam 'de-islamiseren' en ziet daarom een debat dat mede door de Moslimkrant is georganiseerd niet zitten. De PVV belooft wel aanwezig te zijn bij de KOORTS-debatten van RTV Rijnmond.

Wel aanwezig op 8 maart zijn de lijsttrekkers van Leefbaar Rotterdam, PvdA, D66, SP, VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie/SGP, Nida en DENK.