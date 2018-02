Klasgenoten flyeren voor vermiste Orlando

Vrienden en klasgenoten van de vermiste Orlando Boldewijn (17) uit Rotterdam, hebben vrijdagmiddag honderden flyers met zijn foto uitgedeeld in het centrum van Rotterdam.

De leerling van scholengemeenschap Wolfert van Borsselen wordt sinds zondagavond vermist. Hij kwam niet meer terug van een internetdate en heeft sindsdien zijn telefoon uitstaan.

"Dit is niks voor Orlando," zegt vriendin en klasgenote Lucie. "Als er iets zou zijn of als hij van huis zou willen weglopen, had hij dat zeker met een van ons besproken. Het past echt niet bij Orlando om zomaar te verdwijnen, zonder nog iets van zich te laten horen."

Vriend Anne vreest dat er mogelijk iets mis is gegaan met een afspraak die Orlando had gemaakt via Grindr, een datingapp voor homoseksuelen. "Hij deed altijd een beetje geheimzinnig over die afspraakjes, maar je weet gewoon niet wat voor soort mannen je op zo'n manier tegenkomt. Misschien is hij wel ontvoerd."

De politie zegt de vermissing serieus te nemen, maar heeft vooralsnog geen aanwijzingen voor een misdrijf.