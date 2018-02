Deel dit artikel:











Rijnmond Staat Stil bij kunstenaars die het redden Wendy Buiter en Maaike van Steenis

Een kunstenaar, dat is een man of vrouw die op een zolderkamer of in een schimmig atelier op kosten van de Staat zo af en toe iets onbegrijpelijks in elkaar knutselt.

De werkelijkheid is dat kunstenaars moeite hebben om te overleven. Slechts een op de vijf kan rondkomen. De rest moet er naast het kunstenaarschap iets bij doen. Wat maakt de ene kunstenaar succesvol en de ander niet? Bestaat er nog een getormenteerde Vincent van Gogh die het allerhoogste bereikt, of moeten kunstenaars gewoon hele praktische dingen maken? Exodus

Maaike van Steenis schreef het boek ' Maaike van Steenis schreef het boek ' Tussen Kunst en Cash ', over de schilders, acteurs en muzikanten die het wel redden. Samen met Paul Verspeek maakt zij een exodus door de Rotterdamse kunstenaarswereld. De halteplaatsen: Maarten Bakker van Studio de Bakkerij, Bas Kortmann van Studio Kortmann en de Powerboat en schilderes Wendy Buiter. De rode draad: kunstenaars moeten luisteren naar hun publiek en niet vies zijn van zakelijk denken. Rijnmond Staat Stil bij kunst, cash en commercie.