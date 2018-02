Rijkswaterstaat: dit gaat nog uren duren

De enorme verkeershinder rond Rotterdam duurt nog zeker tot halverwege de avond, verwacht Rijkswaterstaat. De chaos op de weg is het gevolg van een grote storing in de Beneluxtunnel (A4) op vrijdagmiddag.

De Beneluxtunnel werd aan het begin van de middag in beide richtingen afgesloten vanwege een storing aan de bedieningssoftware. Door die sluiting moest ook de Ketheltunnel dicht om veiligheidsredenen.

Het verkeer heeft urenlang vastgestaan. Nadat de storing in de Beneluxtunnel aan het einde van middag verholpen was, gingen de tunnels weer open. Dat was een eerste stap voor het verdwijnen van de chaos op de weg.

Bruggen blijven dicht

Om de auto's in de stad niet nog meer vertraging op te laten lopen, blijven de Erasmusbrug, Koninginnebrug en de bruggen over de Schie voorlopig even dicht, meldt Havenbedrijf Rotterdam.

Chaos in Maassluis

Bestuurders die de drukte op de weg probeerden te vermijden door over het water te reizen, hadden ook geen geluk: het verkeer richting de pont tussen Maassluis en Rozenburg stond ook muurvast. De gemeente Maassluis adviseert automobilisten die nu vaststaan voor de pont om te keren en naar de A20 te rijden.Een bestuurder die de drukte op Laan 1940-1945 probeerden te vermijden, reed over de voet van een handhaver heen. Net als andere automobilisten geprobeerde de bestuurder om over de stoep en het fietspad te rijden. De betreffende bestuurder kreeg een boete.

'Stel je reis uit'

Rijkswaterstaat drukt automobilisten op het hart de verkeersinformatie goed in de gaten te houden en de omleidingsroutes te volgen.

"Stel je reis uit, dat is het verstandigst", was eerder het advies van Sander van Beurden, manager stedelijke bereikbaarheid van de gemeente Rotterdam. Door de drukte op de ring liep ook de binnenstad al snel vast. "Rotterdam en de ring zijn met elkaar getrouwd. Gebeurt er wat op de ring, dan merk je dat in de stad", legt Van Beurden uit.