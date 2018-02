Deel dit artikel:











Koedoe Nico overleden in Blijdorp Koedoebok Nico - Foto: Blijdorp

Koedoebok Nico is vrijdag in Diergaarde Blijdorp overleden. Nico was er al enige tijd slecht aan toe. Vorig jaar zomer ging een filmpje van Nico viral. Hij viel toen de giraffe Banio aan. Nico dacht dat de giraffe achter zijn vrouwtje aan zat en was jaloers.

Nico's eetlust was wisselend en hij zat slecht in zijn vacht, laat de dierentuin weten. Hij had een bolle buik, maar verloor toch gewicht. Na onderzoek door de dierenarts bleek dat er veel vocht in zijn buikholte zat. Nico kampte ook met ernstige maag- en darmproblemen. De situatie en het vooruitzicht was zo slecht dat de dierenarts in overleg met de verzorgers heeft besloten om hem niet meer uit de narcose te laten komen. Delen van Nico worden straks gebruikt voor educatieve doeleinden in Blijdorp. De video van Nico die viral ging: