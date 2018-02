FC Rijnmond: 'Bij Berghuis zit er wel een zekere lijn in'

In de voetbaltalkshow FC Rijnmond blikt presentator Etienne Verhoeff met Geert den Ouden, Sinclair Bischop en Dennis van Eersel vooruit op het voetbalweekend. Feyenoord speelt tegen PSV, Excelsior gaat op bezoek bij SC Heerenveen en Sparta wacht een loodzware klus in Alkmaar tegen AZ.

Natuurlijk ging het in FC Rijnmond over Robin van Persie en het akkefietje op de training tussen Steven Berghuis en Sven van Beek. 'Bij Berghuis zit er wel een zekere lijn in.'