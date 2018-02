Provincie betaalt 50 duizend euro voor 'neutraliseren' wilde zwerfkatten

De provincie Zuid-Holland trekt 50 duizend euro uit voor het vangen, neutraliseren en weer uitzetten van verwilderde katten en wilde zwerfkatten. Dat geld is een deel van de 3,25 miljoen euro die de provincie uitgeeft aan de bescherming van weidevogels.

Verwilderde katten en wilde zwerfkatten buiten de stad zijn een gevaar voor weidevogels. Om dat probleem op een diervriendelijke manier te bestrijden, worden de katten gecastreerd of gesteriliseerd.

Dat voorkomt dat de populatie groeit. Op korte termijn helpt deze vorm van vogelbescherming omdat katten er luier van worden.

'Trap, neuter, return'

Caren Radstake van Zwerfkatten Nederland legt uit dat voor dit plan verschillende organisaties samenwerken. "In het Oudeland van Strijen werken we samen met agrarisch natuurbeheerorganisatie Coöperatie Collectief Hoeksche Waard.

Met elkaar kijken we waar de weidevogels en akkervogels in dat gebied zitten, om daar specifiek de katten te vangen en te helpen."

Het vangen en helpen gebeurt met de zogenaamde TNR-methode: 'trap, neuter and return', oftewel: Volgens Caren Radstake wordt in de stad al veel actie ondernomen tegen zwerfkatten. Maar ook op het platteland kunnen katten verwilderen en gaan zwerven.

Dat tegengaan is geen eenmalige actie. "Je moet het twee keer per jaar bijhouden", legt Radstake uit.

Veilig

Als de katten zijn geneutraliseerd, worden ze of veilig uit de buurt van weidevogels uitgezet, of ergens op een boerderij of manege ondergebracht.

De 50 duizend euro wordt op verzoek van de Partij voor de Dieren aan deze TNR-methode besteed, ten behoeven van Zwerfkattenopvang Nederland.